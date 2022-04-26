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40 минут назад

Россиян заверили в безопасности отдыха на черноморском курорте

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заверил россиян в безопасности отдыха в республике. Об этом сообщает РИА Новости.

Россиян заверили в безопасности отдыха на черноморском курорте

По его словам, на майские праздники отели на этом черноморском курорте забронированы на 40-60 процентов, санатории — на 70 процентов. «В целом Крым достаточно равномерно заполняется в течение всего года», — резюмировал глава ведомства. Волченко также отметил, что в регионе увеличилось количество санаториев и гостиниц, которые работают круглогодично.

Министр пояснил, что из-за того, что аэропорт Семфирополя временно закрыт, многие путешественники предпочитают добираться до Крыма на машинах или поездом.

Ранее стало известно, что россияне расхотели отдыхать на майские праздники на черноморских курортах, поскольку там по-прежнему закрыты воздушные гавани.

24 февраля рейсы в аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты были приостановлены. Это произошло на фоне проведения военной спецоперации по защите Донбасса, о которой в тот же день объявил президент России Владимир Путин.

Новости путешествий,Вадим Волченко,Владимир Путин,
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