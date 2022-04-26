Количество полетов из России в Турцию может быть сокращено

Авиакомпания Turkish Airlines выполнит полетную программу, заявленную в сотрудничестве с российскими туроператорами, из РФ на турецкие курорты на период майских праздников. Об этом порталу TourDom.ru рассказал осведомленный источник. Однако затем количество вылетов сократят — вместо 350 перелетов в неделю одобрено только 245. Такое решение принято в конце прошлой недели и может быть объявлено сегодня — утверждает собеседник редакции.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Другой эксперт сомневается в достоверности этой информации. По его сведениям, разрешения на полеты Turkish Airlines, блоки на которых заказаны туроператорами, Росавиация так и не выдала. Крайняя дата принятия решения по летней навигации — 28 апреля.

Видео дня

Ещё один источник, близкий к Росавиации, сообщил TourDom.ru, что противостояние ведомств по вопросу допуска на отечественный рынок турецких авиакомпаний сохраняется. Поддержку турецким туроператорам оказывает Ростуризм, якобы Зарина Догузова опасается, что крупные турецкие операторы могут уйти с рынка, если у них не будет достаточно ёмкостей. Минтранс не хочет допустить дисбаланса российских и турецких квот.

Ранее перевозку на флагманском турецком перевозчике заявили туроператоры, имеющие бенифициаров в Турции: ANEX Tour, Coral Travel, Pegas Touristik. По данным редакции, Fun&Sun (бывший TUI Россия) настойчиво требует, чтобы с ним также поделились креслами на Turkish Airlines. Этот вопрос не решен, очевидно, из-за финансовых требований держателей блоков. Известно, что Зарина Догузова просила «больших турков» о содействии Fun&Sun, но пока ответа нет.

Ещё один камень преткновения — гарантии безопасности российских авиакомпаний в Турции. По этому поводу информация также противоречивая — один из наших собеседников утверждает, что стороны «договорились по понятиям» о том, что гарантии на сохранность самолетов под флагом РФ Турция дать не может, но «в случае чего предупредит партнеров».