Адвокат объяснила, как вернуть деньги за авиабилеты

Возможность возврата денег за несостоявшийся перелет зависит от того, по какой причине пассажир отказывается от услуги, а также от типа авиабилета. Об этом «Вечерней Москве» рассказала адвокат Елена Пономарева.

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В случае отмены перелета по вине перевозчика пассажир имеет право требовать полного возврата денег, отметила адвокат. Также компания может предложить сертификат на следующий перелет или дать возможность полететь другим рейсом.

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У авиакомпаний также бывают форс-мажорные ситуации, заметила эксперт.

— Сейчас мы столкнулись с тем, что у нас закрыты 11 аэропортов. Это форс-мажорная ситуация, которая никак не зависит от перевозчика: они готовы исполнить свои обязательства, привезти человека, к примеру, в Симферополь или Геленджик, но не могут. За билеты, которые люди купили, можно в полном объеме вернуть средства, либо им присылают сертификат, которым они воспользуются при приобретении следующих авиабилетов, — рассказала Пономарева.

Эксперт обратила внимание, что при задержке рейса авиакомпания обязана обеспечить пассажиров питанием. При задержке на два часа она должна предоставить кофе и чай, а при задержке на четыре часа — полноценный обед. Деньги в этом случае не возвращают, подчеркнула собеседница «ВМ».

Есть разные способы добиться от авиакомпании возврата денег, заметила адвокат.

— У авиакомпаний есть юридический адрес, и есть адрес, на который нужно направлять претензии. По этому адресу направляется претензия письмом с уведомлением с описью вложения. Можно приехать в любой офис компании и дать его под подпись. Если в авиакомпании рассмотрели претензию в течение десяти дней и не удовлетворили требование, можно обратиться в суд. В этом случае нужно расторгать договор перевозки, требовать вернуть денежные средства и компенсацию морального вреда, — рассказала Пономарева.

При наличии форс-мажорных обстоятельств можно обратиться к перевозчику на горячую линию, отметила собеседница «ВМ». В таких случаях авиакомпании предпочитают быстро решить вопрос, чтобы избежать судебных тяжб, пояснила эксперт.

Она отметила, что самые недорогие невозвратные билеты можно вернуть только по уважительной причине.

— Если человек отказался от перелета, то надо смотреть правила авиаперевозчика: есть форс-мажорные обстоятельства, которые являются основанием для расторжения договора, а есть прихоти. Если прихоть — понятно, что вернуть деньги не получится. Но если есть обстоятельства, которые указаны в договоре и прикладываются подтверждающие документы (предположим, человек заболел или у него умер близкий родственник), то деньги вернут в полном объеме, — объяснила собеседница «ВМ».

В случае с обычными билетами возврат без уважительной причины возможен, однако перевозчик удержит аэропортовый взнос. Его размер указывается в билете, отметила Пономарева.

При опоздании на рейс все зависит от причины, заметила эксперт.