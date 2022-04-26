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3 часа назад

Прибалтийских туристов в Турции требуют изолировать от русских

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В материале отмечается, что туроператоры Литвы, Латвии и Эстонии, оформляющие путевки своих клиентов в Турцию через компанию TUI Tantur, предъявили жесткие условия. Они в ультимативной форме заявили, что в те гостиницы, куда направляются жители этих балтийских стран, не должны заселять гостей из РФ. Таким образом, бронирование российских туристов должно быть отменено.

Прибалтийских туристов в Турции требуют изолировать от русских
Фото: PixabayPixabay

Получив требование, принимающая турецкая TUI Tantur направила в отели бумаги с указанием исполнить вышеназванные условия. Также в турецкой компании TUI Tantur закрыли российский отдел, уволив сотрудников.

TUI Tantur работает на рынке Прибалтики с такими туроператорами, как TI Travel LLC, TI Baltics SIA и Borublita. Условия действуют до 31 мая, но могут ежемесячно продлеваться.

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