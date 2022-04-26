Прибалтийских туристов в Турции требуют изолировать от русских

В материале отмечается, что туроператоры Литвы, Латвии и Эстонии, оформляющие путевки своих клиентов в Турцию через компанию TUI Tantur, предъявили жесткие условия. Они в ультимативной форме заявили, что в те гостиницы, куда направляются жители этих балтийских стран, не должны заселять гостей из РФ. Таким образом, бронирование российских туристов должно быть отменено.