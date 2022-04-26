Россиянка пожаловалась на отношение к туристам в Польше

Жительница Новосибирска Евгения Морина ездила в Польшу на месяц. Девушка мечтала в будущем переехать туда на ПМЖ. После начала спецоперации на Украине сибирячке срочно пришлось вернуться.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Я очень долго учила язык, занималась. В Польше у меня живут родственники по материнской линии. В будущем мечтала найти там работу, переехать на постоянное место жительства вместе с мужем», – рассказала корреспонденту «ФедералПресс» жительница Новосибирска Евгения Морина.

По словам россиянки, она планировала остаться в Польше до апреля, даже уволилась ради этого с работы в России. Но из-за ситуации в стране приняла решение поспешить обратно. Девушка отметила, что столкнулась с недоброжелательными настроениями, однако в открытых конфликтах не участвовала.

«Обстановка была не здоровая, непонятная. С Украины в Польшу массово ехали беженцы. Даже родные сказали, что мне будет лучше пока уехать, и я вынуждена была вернуться в Россию», – отметила Морина.