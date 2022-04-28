Назван лучший транспорт для путешествия в Крым

Луше всего до Крыма в 2022 году добираться поездом или на машине, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. По его словам, Крым готов к размещению 9-10 миллионов человек в год. Об этом эксперт рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

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«Желание людей отдохнуть в Крыму еще формируется, потому что даже на майские бронирование еще идет. Власти Крыма говорят о том, что ожидают в этом году 9-10 миллионов человек», — сообщил Барзыкин.

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Основной упор власти Крыма сейчас делают на железнодорожные перевозки, автобусные чартеры и путешествия на машинах.

«Доставка в Крым идет через железные дороги. Уже сформированы автобусные чартеры, которые из Москвы будут отправляться, в том числе. Они будут идти чуть больше суток, 27 часов. Высококомфортные, туда и обратно, цены приемлемые. Ну и на автомобиле удобно. Кто на автобусе не может выдержать долгие путешествия отличный вариант. Молодежь так ездит», — рассказал он.

Эти пути доставки туристов в Крым смогут скомпенсировать турпоток на полуостров, но лишь отчасти, добавил Барзыкин. «В том году 30 процентов путешественников прибывали в Крым авиатранспортом. Больше шести миллионов принял аэропорт. Это серьезный сегмент логистики. Дополнительные поезда и автомобильная часть, наверное, в полной мере не смогут компенсировать отсутствие авиаперевозок, но отчасти сгладят эту просадку. К сезону, я имею в виду к июню и позже, мы надеемся, что авиаперевозки возобновятся», — высказался вице-президент РСТ.

Ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил о том, на фоне приостановки авиасообщения на полуостров запустили более 100 дополнительных вагонов поездов.

Власти региона также рассчитывают, что в летнем сезоне количество туристов, прибывающих автомобильным транспортом через Крымский мост, увеличится с 60 до 70 процентов. Ранее Волченко спрогнозировал, что за год поездами в Крым прибудут около 4,8 миллиона человек.