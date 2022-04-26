Россияне начали скупать туры в Италию

Туроператоры отметили повышенный спрос на поездки в Италию. Особенной популярностью европейская страна стала пользоваться после того, как власти смягчили ковидные ограничения.

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«С апреля в Италию можно въехать по ПЦР-тесту, а с мая внутри страны отменяются ограничения на проход в рестораны, отели и на другие объекты», – напомнил представитель международного туроператора PAC Group.

Как сообщили в «Ассоциации туроператоров», спрос на поездки в Италию начал повышаться в середине апреля. Из России туда нельзя улететь напрямую, но попасть вИталию можно через другие страны, например, Турцию.

От туристов требуется ПЦР-тест или сертификат о вакцинации. Ранее прибывшие должны были находиться в карантине. Также была приостановлена выдача туристических виз.