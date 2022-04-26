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1 час назад

Вылетающим в союзные страны россиянам разрешат закупаться в duty free

Lenta.ruиещё 1

Федеральная таможенная служба (ФТС) и Минпромторг представили положительное заключение на предложение бизнеса разрешить покупку товаров в duty free пассажирам, вылетающим в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из России. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к правительству.

Вылетающим в союзные страны россиянам разрешат закупаться в duty free
Фото: Legion-media.ruLegion-media.ru

Так, в 2019 году в ЕАЭС в силу вступила норма, которая разрешает делать покупки в магазинах беспошлинной торговли пассажирам, вылетающим из других стран союза: Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Согласно Таможенному кодексу ЕАЭС, лица, въезжающие и выезжающие из одной страны объединения в другую, могут приобретать товары duty free. В ФТС отметили, что при этом в российском законодательстве содержится «некорректная формулировка», исключающая такую возможность для пассажиров, отправляющихся из России.

ФТС предлагает изменить требования к оборудованию и месту расположения магазинов беспошлинной торговли: торговые залы duty free должны быть расположены таким образом, чтобы пассажиры, не выезжающие из России, не могли приобретать там товары. Представители Минпромторга и Минфина поддержали это предложение. По данным издания, внесение инициативы в правительство запланировано на середину мая, однако на рассмотрение Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) она еще не выносилась.

Ранее в апреле американская бортпроводница раскрыла путешественникам способы сэкономить в аэропорту. Например, девушка порекомендовала не покупать валюту в авиагаванях и не тратить деньги на покупки в магазинах duty free, поскольку в интернете почти всегда можно найти более выгодные предложения.

Новости путешествий,ФТС России,ЕАЭС,Евразийская экономическая комиссия,Минпромторг,
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