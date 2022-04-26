Туристический катер столкнулся с гигантским китом: видео

Столкновение туристического катера с гигантским китом закончилось госпитализацией пяти человек. Инцидент в море попал на видео, которое опубликовало издание Daily Mail.

Берега полуострова Нижняя Калифорния – популярное туристическое место для наблюдения за китами. Для этого организуются специальные выезды в открытое море. Во время возвращения в порт один из туристических катеров столкнулся с млекопитающим.

На борту находились двое взрослых и трое детей. Удар был такой силы, что пассажиров подбросило на несколько метров. К месту происшествия оперативно прибыла бригада спасателей. Пострадавших туристов доставили в одну из больниц Мексики.

По данным местных властей, столкновение могло произойти из-за превышения скорости движения судном. Ранен ли кит – этой информации нет.