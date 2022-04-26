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43 минуты назад

Туристический катер столкнулся с гигантским китом: видео

Мира Маркина

Столкновение туристического катера с гигантским китом закончилось госпитализацией пяти человек. Инцидент в море попал на видео, которое опубликовало издание Daily Mail.

Берега полуострова Нижняя Калифорния – популярное туристическое место для наблюдения за китами. Для этого организуются специальные выезды в открытое море. Во время возвращения в порт один из туристических катеров столкнулся с млекопитающим.

На борту находились двое взрослых и трое детей. Удар был такой силы, что пассажиров подбросило на несколько метров. К месту происшествия оперативно прибыла бригада спасателей. Пострадавших туристов доставили в одну из больниц Мексики.

По данным местных властей, столкновение могло произойти из-за превышения скорости движения судном. Ранен ли кит – этой информации нет.

Ранее мы рассказывали о мурманских рыбаках, которые сняли на видео бесстрашных китов.

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