Россияне добираются до Греции вопреки отсутствию прямых рейсов

Туроператоры заметили, что российские туристы готовы отдыхать в Греции, даже несмотря на санкции и отсутствие прямых рейсов. «Мы видим, что спрос потихоньку растет. У нас заказывают размещение и просят подобрать подходящие авиабилеты. Некоторые делают это самостоятельно», – сообщил редакции TourDom.ru управляющий директор TEZ TOUR Греция Димитрис Харитидис. Руководитель компании Ambotis Виталий Стаматов согласен с Димитрисом, он добавляет: «Бронируют в основном отели уровня 5* и люксовые». По данным онлайн-турагентства «Слетать.ру», средний чек по направлению составляет около 170 тыс. руб.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

По мнению наших собеседников, росту интереса к Греции способствуют снятие большинства ковидных ограничений в стране и стабильная выдача туристических виз. Туроператоры отмечают, что отказы бывают крайне редко. «Как правило, если туристы обращаются с авиабилетами на руках, никаких проблем не возникает», – поясняет Виталий Стаматов.

Видео дня

«К русским в Греции прекрасно относятся! – говорит Димитрис Харитидис. – Несмотря на то что власти страны в рамках политики ЕС держат жесткую позицию, греческий народ дружелюбен по отношению к русским, как и всегда. Есть исключения, но они бывают во всех странах».

По сообщениям туроператоров, отели Греции так же, как и в Италии, принимают депозиты от туроператоров. Это означает, что туристы смогут по максимуму оплатить дополнительные услуги в рублях, еще находясь в России, что очень удобно в условиях не работающих за границей карт российских банков.

Самое сложное в организации поездки в Грецию – транспорт: авиабилеты стали существенно дороже, а логистика сложнее. Популярны варианты перелета из Москвы в Афины через Стамбул и Ереван. В первом случае билет в два конца с 14 по 21 мая стоит 210 тыс. руб., перелет занимает 7 часов, во втором – 60 тыс. руб., но добираться придется дольше – от 9 до 13 часов.

Некоторые туристы летят в Афины через Дубай или Белград, но специалисты туроператоров не считают такие маршруты оптимальными. Через Эмираты лететь очень долго – от 14 часов и более. Стыковка через Сербию удобна лишь в отдельные дни недели.

Оригинальный путь проделывают некоторые путешественники, используя в качестве стыковочного пункта Бодрум. Отсюда на пароме они отплывают на ближайшие острова Эгейского моря – Кос и Родос. Билет на Turkish Airlines Москва – Бодрум – Москва стоит 97 тыс. руб. Билеты на паром до Коса можно купить за 30 евро в обе стороны.

Эксперты турбизнеса видят перспективы в маршрутах из Москвы на остров Крит (Ираклион), на Халкидики и Родос через Ереван. Во всяком случае Анатолий Гаркушин, руководитель туроператора «Пантеон», планирует в своей системе бронирования выставить такие программы в июне. Он также прогнозирует возможность формирования туров на Санторини за счет компоновки рейсов а/к Etihad через Абу-Даби.