Названы неожиданные туристические маршруты россиян

Аналитики провели исследование и назвали самые неожиданные туристические маршруты, которые россияне выбирали в 2021 году. Результатами эксперты Geo.Platforma совместно с маркетплейсом авторских туров YouTravel.me и мобильным оператором Tele2 поделились с редакцией «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Согласно информации аналитиков, с каждым годом все популярнее становятся авторские туры по России — активные путешествия с интересными маршрутами. Например, туристы отправляются в мототуры для новичков и опытных водителей в Алтай, Анапу и Калининград, выбирают астросъемку в Крыму, винные туры или празднование дня рождения в трекинге по Приэльбрусью.

При этом эксперты также выяснили самые популярные направления для внутреннего туризма. В Калининградской области путешественники обычно выбирают Зеленогорск. По сравнению с 2020-м годом на 20 процентов выросло число туристов, посетивших этот курорт. Вторым по популярности стал остров Канта, третьей — Куршская коса.

Исследование показало, что в 2021-м на 41 процент вырос туристический поток в столицу Карелии — Петрозаводск, путешественники также стали чаще посещать Ладожское и Онежское озеро. В Мурманской области популярностью у туристов обычно пользуется крупнейший горный массив на Кольском полуострове — Хибины, а также перевал Северный Рисчорр и Териберка.