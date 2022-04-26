Таиланд отменяет тесты и карантин для иностранцев с 1 мая

Таиландский центр управления ситуацией по COVID-19 (CCSA) одобрил отмену ПЦР-тестов для иностранцев с 1 мая 2022 года. В стране также введены две новые схемы въезда: для вакцинированных и непривитых путешественников. Об этом говорится в пресс-релизе Туристического управления Таиланда (TAT).
Новые правила въезда для вакцинированных путешественников, введенные властями Таиланда, заключаются в следующем:
Полностью вакцинированные иностранные туристы больше не обязаны предъявлять на границе отрицательные результаты предварительных ПЦР-тестов. Более того упраздняется и их тестирование по прибытии.
По-прежнему необходима регистрация на официальном сайте для получения разрешения на въезд в Таиланд, сертификат о вакцинации и медицинская страховка на сумму не менее 10 000 долларов США (ранее было 20 000 долларов США).
По прибытии в Таиланд и прохождении границы привитые туристы могут сразу свободно ехать в любую точку королевства.
Новые правила въезда для непривитых путешественников:
Непривитые и не полностью привитые иностранцы также больше не обязаны предъявлять результаты предварительных ПЦР-тестов и проходить какие-либо тестирования по прибытии.
Они должны зарегистрироваться на официальном сайте для получения разрешения на въезд в Таиланд, забронировать отель на 5 дней и приобрести страховой полис на сумму не менее 10 000 долларов США.
По прибытии в Таиланд невакцинированных ждет обязательный карантин в течение 5 дней, после чего — ПЦР-тест (на 5-й день).
Правда, есть одно исключение: если иностранец сможет загрузить подтверждение отрицательного ПЦР–теста, сделанного в течение не более 72 часов до поездки, через систему Thailand Pass, он приравнивается к полностью вакцинированным, и получает возможность свободно перемещаться по территории королевства.
Находясь в Таиланде, как привитым, так и непривитым туристам рекомендуется строго соблюдать стандарты охраны здоровья и безопасности. Путешественники, у которых наблюдаются симптомы, похожие на COVID-19, должны немедленно пройти тестирование. Если тест окажется положительным, больного сдадут медикам и направят на соответствующее лечение. TURIZM.RU