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1 час назад

Камбоджа сокращает сроки карантина для непривитых туристов

TURIZM.RU

Правительство Камбоджи сократило обязательный карантин по прибытии с двух недель до одной. Он введен для не привитых и не полностью привитых иностранцев

Камбоджа сокращает сроки карантина для непривитых туристов
Фото: TURIZM.RUTURIZM.RU

После того, как в последние недели показатели заболеваемости коронавирусом пошли вниз, власти Камбоджи приняли решение смягчить карантинные требования к въезжающим. Карантин для них останется, но станет в два раза короче: семь дней вместо четырнадцати. Кроме того, непривитые путешественники, прибывающие воздушным транспортом, должны будут пройти экспресс-тест на антиген в последний день своего карантина. Об этом заявило Министерство здравоохранения страны.

Прибывшие по суше — в основном это касается камбоджийских рабочих из соседних стран — обязаны сдавать экспресс-тесты на антиген по прибытии, а также в последний день карантина.

Напомним, Камбоджа открыла свои границы для полностью вакцинированных путешественников 15 ноября в попытке оживить свою экономику, во многом зависящую от туризма.

Последние изменения анонсированы примерно через месяц после очередного ослабления связанных с пандемией ограничений для приезжих из-за рубежа, включая отмену обязательных тестов на COVID-19 для привитых.

А еще в прошлом месяце была восстановлена схема получения виз по прибытии.

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