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1 час назад

Вылетающим из России в страны ЕАЭС могут разрешить покупки в duty free

Газета.Ruиещё 2

Федеральная таможенная служба (ФТС) и Минпромторг РФ поддержали предложение бизнеса разрешить покупку товаров в магазинах беспошлинной торговли пассажирам, которые вылетают из России в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом пишет газета "Ведомости", ссылаясь на близкий к российскому правительству источник.

Вылетающим в страны ЕАЭС могут разрешить покупки в duty free
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как сообщается, ФТС предлагает изменить статью 380 закона "О таможенном регулировании в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты", устанавливающую требования к оборудованию и месту расположения магазинов duty free.

Предлагаемые изменения должны увеличить оборот таких магазинов в условиях сокращения международных пассажирских перевозок, говорится в публикации.

По информации издания, Минфин РФ занимается разработкой соответствующего законопроекта. Внесение инициативы в правительство намечено на середину мая 2022 года.

Ранее исполнительный директор Евразийской ассоциации беспошлинной торговли Фатима Дзоблаева сообщила, что в марте спрос на товары года в duty free упал по сравнению с январем-февралем в два раза, снизилась и покупательская способность пассажиров, которые еще продолжают путешествовать. А из-за ослабления курса рубля стоимость товаров в магазинах беспошлинной торговли, номинированная в валюте, стала непривлекательной.

Также Дзоблаева отметила, у владельцев магазинов появились проблемы c оплатой товаров поставщикам через банки, попавшие под рестрикции, и трудности с логистикой.

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