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41 минуту назад

Россияне расхотели отдыхать на черноморских курортах

Lenta.ru

Россияне расхотели отдыхать на майские праздники на курортах в Крыму, Анапе и Геленджике из-за того, что там по-прежнему закрыты аэропорты. Об этом сообщили туроператоры, передает «Интерфакс».

Россияне расхотели отдыхать на черноморских курортах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В туротрасли отметили, что многие путешественники начали отменять туры на черноморские курорты еще месяц назад, в основном это туристы, выбравшие регулярные рейсы. Те, кто планировал поехать на машине, пока оставили за собой бронирования.

В целом в Крым на длинные выходные в мае аннулировали около 50 процентов туров. Как уточнили туроператоры, из-за того, что аэропорт Симферополя пока закрыт, отели полуострова мало загружены, часть из них перенесла открытие на июнь.

24 февраля рейсы в аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты были приостановлены. Это произошло на фоне проведения военной спецоперации по защите Донбасса, о которой в тот же день объявил президент России Владимир Путин.

Новости путешествий,Владимир Путин,
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