На поддержку закрытых аэропортов выделят 110 миллиардов рублей

Президент России распорядился направить средства на поддержание аэропортов, которые сейчас приостановили работу. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Обеспечить предоставление субсидий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета аэропортам южной и центральной части Российской Федерации, в которых введены ограничения на полеты»,

Не менее 110 миллиардов рублей должны будут покрыть расходы, которые несут авиагавни в период простоя. Кроме этого, деньги выделяются авиакомпаниям. Средства должны будут пойти гражданам, которые возвращают билеты из-за отмены рейсов, сообщают в Кремле. Субсидия должна быть выделена до 30 апреля.