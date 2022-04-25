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1 час назад

На поддержку закрытых аэропортов выделят 110 миллиардов рублей

РИА "ФедералПресс"иещё 5

Президент России распорядился направить средства на поддержание аэропортов, которые сейчас приостановили работу. Об этом сообщается на сайте Кремля.

На поддержку закрытых аэропортов выделят 110 миллиардов рублей
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Обеспечить предоставление субсидий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета аэропортам южной и центральной части Российской Федерации, в которых введены ограничения на полеты»,

– говорится в сообщении.

Не менее 110 миллиардов рублей должны будут покрыть расходы, которые несут авиагавни в период простоя. Кроме этого, деньги выделяются авиакомпаниям. Средства должны будут пойти гражданам, которые возвращают билеты из-за отмены рейсов, сообщают в Кремле. Субсидия должна быть выделена до 30 апреля.

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