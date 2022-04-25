«Аэрофлот» больше не лидер по пассажиропотоку среди авиакомпаний РФ

По результатам марта «Аэрофлот» опустился на третье место в топе российских авиакомпаний по объему пассажиропотока. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующий отчет Росавиации.

Фото: TourDom TourDom

В частности, в прошлом месяце перевозчики обслужили 5,16 млн пассажиров. Это на 21% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. При этом первое место по объемам заняла S7 Airlines, на которую пришлось 986 тыс. человек. На втором месте оказался лоукостер «Победа» с 910 тыс. пассажиров. Наконец, замыкает тройку «Аэрофлот» с показателем 837 тыс.

Отметим, что похожая ситуация сложилась в марте прошлого года. Тогда S7 Airlines также отобрала пальму первенства у нацпера. Руководство «Аэрофлота» такие показатели задели настолько, что авиакомпания буквально за месяц кардинально поменяла стратегию развития: поставила на паузу большинство международных рейсов и сконцентрировалась на внутрироссийских полетах.

По словам экспертов, с учетом санкций непонятно, как на этот раз будет действовать «Аэрофлот». Для перевозчика закрыта как Европа, на которую он делал акцент в своих зарубежных программах, так и Азия, где есть риск ареста самолетов.