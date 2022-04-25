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1 час назад

«Аэрофлот» больше не лидер по пассажиропотоку среди российских авиакомпаний

TourDomиещё 2

По результатам марта «Аэрофлот» опустился на третье место в топе российских авиакомпаний по объему пассажиропотока. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующий отчет Росавиации.

«Аэрофлот» больше не лидер по пассажиропотоку среди авиакомпаний РФ
Фото: TourDomTourDom

В частности, в прошлом месяце перевозчики обслужили 5,16 млн пассажиров. Это на 21% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. При этом первое место по объемам заняла S7 Airlines, на которую пришлось 986 тыс. человек. На втором месте оказался лоукостер «Победа» с 910 тыс. пассажиров. Наконец, замыкает тройку «Аэрофлот» с показателем 837 тыс.

Отметим, что похожая ситуация сложилась в марте прошлого года. Тогда S7 Airlines также отобрала пальму первенства у нацпера. Руководство «Аэрофлота» такие показатели задели настолько, что авиакомпания буквально за месяц кардинально поменяла стратегию развития: поставила на паузу большинство международных рейсов и сконцентрировалась на внутрироссийских полетах.

По словам экспертов, с учетом санкций непонятно, как на этот раз будет действовать «Аэрофлот». Для перевозчика закрыта как Европа, на которую он делал акцент в своих зарубежных программах, так и Азия, где есть риск ареста самолетов.

Что касается других авиакомпаний в рейтинге, то они в принципе разместились на привычных для себя местах. После тройки лидеров идут «Россия», «Уральские авиалинии» и Utair. На их долю пришлось 456 тыс., 370 тыс. и 355 тыс. пассажиров соответственно.

Новости путешествий,Уральские авиалинии,АК S7,Ютэйр,Аэрофлот,Росавиация,
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