Стали известны популярные направления на майские праздники

Коммерческий директор сервиса бронирования отелей BRONEVIK.com Алексей Исаев назвал самые популярные внутренние направления на майские праздники.

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Первое место досталось Казани, затем идут Петербург, Нижний Новгород, Кисловодск, Москва, Волгоград, Ярославль, Махачкала.

Он отметил, что все чаще россияне выбирают для поездок Дагестан и Камчатку, так как в таких поездках можно увидеть уникальные места и получить грандиозные впечатления.

— Дагестан – там сумасшедшей красоты горы, места, Камчатка. В России очень много мест, где можно отдохнуть, главное понять – с какой целью ехать, — рассказал Исаев в комментарии НСН.

При этом, по словам Алексея Исаева, на некоторых направлениях сохраняются проблемы с размещением, например, в Алтае.