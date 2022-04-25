Россияне поделились планами на летние отпуска

Аналитики раскрыли планы россиян на предстоящий летний сезон — около трети граждан уже начали задумываться об отдыхе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное исследование банка «Открытие» и страховой компании «Росгосстрах».

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По данным экспертов, 26 процентов респондентов не имеют конкретных планов из-за ситуации неопределенности. Каждый пятый россиянин вовсе не собирается уходить в отпуск в летние месяцы.

«К планам на летний отпуск россияне относятся осторожно. Около 33 процентов заявили о наличии таких планов, но не уверены, что их удастся реализовать», — указано в исследовании. При этом только 21 процент опрошенных отметил, что запланированные поездки состоятся.

Большинство россиян (61 процент) намерены потратить на отпуск столько же, сколько и в прошлом году. Около 25 процентов уверены, что расходы на путешествие увеличатся, а каждый седьмой респондент собирается сократить траты.