Туристические события в юбилейный для города год завоевали четыре гран-при.
Туристический поток в Нижний Новгород увеличился почти вдвое, по сравнению с 2020 годом, сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе городской администрации города.
Директор городского департамента развития предпринимательства Александр Симагин подчеркнул, что в 2021 году Нижний Новгород посетили более 1 млн человек, в 2020-м — 416 тысяч. Тогда снижение турпотока было обусловлено эпидемической ситуацией.
Отметим, что туристические события в юбилейный для Нижнего Новгорода год завоевали четыре гран-при на всероссийских конкурсах: в номинациях «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства», «Лучшее туристическое событие в гибридном формате», «Лучшее MICE событие в области туризма» и «Лучшее молодежное туристическое событие».
Среди новых туристических сервисов директор департамента развития предпринимательства назвал запуск пилотного проекта City Sightseeing и сервисов индивидуальной мобильности, разработку аудиогида для трамвайных маршрутов № 2 и 11, а также создание чат-ботов для этих маршрутов.