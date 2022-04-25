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38 минут назад

Туристический поток в Нижний Новгород увеличился почти вдвое

"Время Н" РИА

Туристические события в юбилейный для города год завоевали четыре гран-при.

Туристический поток в Нижний Новгород увеличился почти вдвое
Фото: PixabayPixabay

Туристический поток в Нижний Новгород увеличился почти вдвое, по сравнению с 2020 годом, сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе городской администрации города.

Директор городского департамента развития предпринимательства Александр Симагин подчеркнул, что в 2021 году Нижний Новгород посетили более 1 млн человек, в 2020-м — 416 тысяч. Тогда снижение турпотока было обусловлено эпидемической ситуацией.

Отметим, что туристические события в юбилейный для Нижнего Новгорода год завоевали четыре гран-при на всероссийских конкурсах: в номинациях «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства», «Лучшее туристическое событие в гибридном формате», «Лучшее MICE событие в области туризма» и «Лучшее молодежное туристическое событие».

Среди новых туристических сервисов директор департамента развития предпринимательства назвал запуск пилотного проекта City Sightseeing и сервисов индивидуальной мобильности, разработку аудиогида для трамвайных маршрутов № 2 и 11, а также создание чат-ботов для этих маршрутов.

Новости путешествий,Александр Симагин,
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