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1 час назад

Авиакомпания S7 Airlines упростила правила перевозки велосипедов

Агентство «Москва»

Авиакомпания S7 Airlines упростила правила перевозки велосипедов, сняв ограничения по габаритам. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Авиакомпания S7 упростила правила перевозки велосипедов
Фото: PixabayPixabay

«К началу велосезона S7 Airlines упростила правила перевозки велосипедов. Теперь нет ограничения для велосипеда по габаритам, что позволяет провозить его в качестве основного или дополнительного места багажа и значительно экономить на этом», - говорится в сообщении.

Уточняется, что ранее для провозки велосипеда в багаже действовали стандартные ограничения в 203 см по сумме измерений. Авиакомпания сняла это ограничение, поэтому велосипеды теперь не требуется оформлять как сверхгабаритный багаж. Их можно провозить вместо чемодана или вместе с ним.

Отмечается, что если билет включает багаж и кроме велосипеда путешественник ничего не сдает, то велосипед летит бесплатно. При этом, если багаж не входит в тариф или пассажир уже везет чемоданы, перевозка велосипеда будет платной. Поясняется, что при покупке билета или в разделе «Мои бронирования» нужно будет добавить еще одно место багажа.

Новости путешествий,АК S7,
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