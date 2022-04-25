Авиакомпания S7 упростила правила перевозки велосипедов

«К началу велосезона S7 Airlines упростила правила перевозки велосипедов. Теперь нет ограничения для велосипеда по габаритам, что позволяет провозить его в качестве основного или дополнительного места багажа и значительно экономить на этом», - говорится в сообщении.

Уточняется, что ранее для провозки велосипеда в багаже действовали стандартные ограничения в 203 см по сумме измерений. Авиакомпания сняла это ограничение, поэтому велосипеды теперь не требуется оформлять как сверхгабаритный багаж. Их можно провозить вместо чемодана или вместе с ним.

Отмечается, что если билет включает багаж и кроме велосипеда путешественник ничего не сдает, то велосипед летит бесплатно. При этом, если багаж не входит в тариф или пассажир уже везет чемоданы, перевозка велосипеда будет платной. Поясняется, что при покупке билета или в разделе «Мои бронирования» нужно будет добавить еще одно место багажа.