Россияне массово захотели сэкономить на отдыхе своих детей

Так, россияне массового захотели сэкономить на отдыхе своих детей — по состоянию на конец апреля было куплено около 170 тысяч путевок в детские лагеря. Вице-премьер отметил, что если в прошлом году в программе участвовали 1,5 тысячи лагерей, то в этом году их число может вырасти до 1,8 тысячи.