Стало известно о массовом желании россиян уехать на Кавказ

Российские путешественники раскупили почти все места на чартерные рейсы в Махачкалу весной. О массовом желании отечественных туристов уехать на Кавказ сообщают специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что речь идет о совместной полетной программе компаний «Интурист» и Red Wings, запланированной в период с 30 апреля по 28 мая 2022 года c периодичностью вылетов два раза в неделю по средам и субботам.

«Места на первом чартере в Дагестан, который отправится из Москвы в Махачкалу 30 апреля, раскупили еще к 15 числу. На следующих чартерах еще есть места, но уже немного», — заявили эксперты АТОР и отметили, что загрузка остальных рейсов в мае по состоянию на 24 апреля уже достигала от 60 до 75 процентов.