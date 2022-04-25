Какие новинки ждут туристов из Сибири этим летом

«Мы ждем запуска турецких авиалиний из регионов, что само по себе в диковинку. Это не чартеры, а регулярные авиарейсы, которые отличаются улучшенным сервисом. Первый рейс 30 апреля. По России станет больше экскурсионных туров и речные круизы. Множество активных туров на Алтае, можно попробовать трекинговые туры, есть разные уровни сложности», – отметила Анастасия Дядич Руководитель туристического агентства также отметила, что кешбэк закончился.