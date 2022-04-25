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2 часа назад

Какие новинки ждут туристов из Сибири этим летом

РИА "ФедералПресс"

Предстоящим летом туристы смогут отправиться в Турцию из Сибири не на чартерах и отправиться в речной круиз. О новинках рассказала директор ООО «Сёрфари» Анастасия Дядич.

Какие новинки ждут туристов из Сибири этим летом
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Мы ждем запуска турецких авиалиний из регионов, что само по себе в диковинку. Это не чартеры, а регулярные авиарейсы, которые отличаются улучшенным сервисом. Первый рейс 30 апреля. По России станет больше экскурсионных туров и речные круизы. Множество активных туров на Алтае, можно попробовать трекинговые туры, есть разные уровни сложности», – отметила Анастасия Дядич Руководитель туристического агентства также отметила, что кешбэк закончился.

Однако есть кешбэк по детским лагерям, за который вернуть до 50 %. Действует также «Мы вместе. Туризм.», где на определенные туры по России действует скидка до 10 %.

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