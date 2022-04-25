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4 часа назад

Пассажир придумал необычный способ вернуть потерянный багаж

Lenta.ru

Пассажир Эллиот Шарод (Elliot Sharod) придумал необычный способ вернуть багаж, потерянный во время рейса авиакомпании Aer Lingus. Об этом сообщает телеканал CNN.

Пассажир придумал необычный способ вернуть потерянный багаж
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, турист размещает в соцсетях презентацию Power Point, состоящую из его видеообращений к компании. В роликах он высмеивает бездействие сотрудников. По его словам, это единственный способ привлечь внимание к проблеме.

Вместе с женой 17 апреля они возвращались из свадебного путешествия, проведенного в ЮАР, домой в Британию. «Мы были в восторге от того, что поженились в особенном для нас обоих месте», — рассказывает путешественник.

По словам Шарода, маршрут был довольно сложным: из Йоханнесбурга они прилетели в Абу-Даби. Оттуда пересели на рейс во Франкфурт, откуда направились в Дублин. Из ирландской столицы они должны были лететь в лондонский аэропорт Хитроу. Однако на выдаче багажа не оказалось ни одного из их трех чемоданов.

Впоследствии сотрудники Aer Lingus доставили на домашний адрес супругов всего два чемодана, третий оказался утерян. В нем, как утверждает Эллиот Шарод, находились памятные для молодоженов вещи — свадебное платье, открытки и сувениры. Где находится багаж, по-прежнему неизвестно.

Как отмечает CNN, сами сотрудники авиакомпании и курьерская служба воздерживаются от комментариев.

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