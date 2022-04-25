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42 минуты назад

Во Внуково вслед за Шереметьево объявили о простое

Мира Маркина

Руководство аэропорта Внуково ввело режим простоя, объявив о прекращении приема на работу персонала, сообщают Известия со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Аэропорт Внуково объявил о простое
Фото: Риа новостиРиа новости

Сотрудникам предложили перейти на неполный график работы в связи с низкой загруженностью аэропорта, а 30% штатных сотрудников получили извещения о последующем сокращении. Однако в пресс-службе отметили, что такое предписание еще не гарантирует увольнение, все будет зависеть от дальнейшего развития ситуации с работой аэропорта.

Хоть объемы перевозок и сократились существенно, но авиагавань продолжает работать в штатном режиме.

"Вместе с тем у персонала появилось больше свободного времени и возможность найти подработки в других местах, сохраняя при этом основное место работы во Внуково," — комментируют в пресс-службе.

Также в аэропорту отметили, что если показатели загруженности будут сохраняться на таком же уровне, руководство будет продлевать простой, сохраняя при этом штат.

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Новости путешествий,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,
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