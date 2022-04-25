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33 минуты назад

Отели отказались платить за услуги Booking

РИА "ФедералПресс"

Владельцы отелей получили счета за работу Booking в феврале, однако они отказываются их оплачивать. Об этом рассказали представители гостиничного бизнеса.

Отели отказались платить за услуги Booking
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Партнеры из России уверены, что сервис нарушил права предпринимателей, перекрыв доступ к работе за один день. Они написали генеральному директору Booking письмо, в котором попросили аннулировать счета за февраль.

«Обе стороны надеются на возобновление работы, и в этом случае может возникнуть ситуация, что компаниям (...) будет сложно вступить с Booking в прежние рабочие отношения»,

– сказал юрист Владимир Кузнецов.

По мнению юриста, представители российских отелей могут ответить отказом на внезапное закрытие Booking оплачивать счета. Однако в таком случае их ждет конфликт.

В начале марта агрегатор отелей Booking перестал работать в России. По словам Ольги Воиновой, которая представляет Лигу малых отелей, бизнес сильно пострадал из-за этого, потеряв клиентскую базу, наработанную за 20 лет.

Это повлияло на выручку, которая уменьшилась на 50 %, добавила Воинова в беседе с газетой «Известия». Отели ежемесячно платили Booking комиссию – 20 % в месяц, около 300-500 тысяч рублей.

Новости путешествий,Владимир Кузнецов,
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