Отели отказались платить за услуги Booking

Владельцы отелей получили счета за работу Booking в феврале, однако они отказываются их оплачивать. Об этом рассказали представители гостиничного бизнеса.

Партнеры из России уверены, что сервис нарушил права предпринимателей, перекрыв доступ к работе за один день. Они написали генеральному директору Booking письмо, в котором попросили аннулировать счета за февраль.

«Обе стороны надеются на возобновление работы, и в этом случае может возникнуть ситуация, что компаниям (...) будет сложно вступить с Booking в прежние рабочие отношения»,

– сказал юрист Владимир Кузнецов.

По мнению юриста, представители российских отелей могут ответить отказом на внезапное закрытие Booking оплачивать счета. Однако в таком случае их ждет конфликт.

В начале марта агрегатор отелей Booking перестал работать в России. По словам Ольги Воиновой, которая представляет Лигу малых отелей, бизнес сильно пострадал из-за этого, потеряв клиентскую базу, наработанную за 20 лет.