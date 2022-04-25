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28 минут назад

Европейцы угрожают отелям Турции из-за туристов из России

runews24.ru

Турецкие СМИ считают, что на волне «расистского туристического безумия» могут оказаться не только отели, но и россияне.

Европейцы угрожают отелям Турции из-за туристов из России
Фото: runews24.rurunews24.ru

Письма поступают отельерам по всей стране. Гостиницы предлагают игнорировать данные заявления и не поддаваться на провокации, на такие сообщения не стоит отвечать даже из вежливости.

Отельеры заявляют, что не готовы гнуться перед требованиями, они вправе отстаивать границы своего бизнеса и выстраивать прием туристов из других государств так, как посчитают нужным.

Турпоток граждан России в Турцию достаточно велик, Турция в 2021 году приняла 4,7 млн россиян. Доля от общего потока составляет около 17%.

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