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4 часа назад

Бурятия получит 300 млн на создание быстровозводимых гостиниц

runews24.ruиещё 4

По информации правительства Бурятии, республика получит 300 млн рублей на строительство не менее 15 быстровозводимых гостиниц на 400 мест. Как отметил глава республики Алексей Цыденов, опыт быстровозводимых объектов активно используется в сфере здравоохранения.

Бурятия получит 300 млн на создание быстровозводимых гостиниц
Фото: runews24.rurunews24.ru

Быстровозводимые гостиницы будут полноценными, теплыми зданиями, в которых смогут разместиться сотни туристов.

Также в республике предусмотрены субсидии для бизнесменов в сфере туризма. В 2022 году объем финансирования отрасли составит 15,1 млн рублей. Отдельные субсидии на общую сумму 40 млн рублей предусмотрены на проведение благоустройства территорий, которые прилегают к зонам туристского показа.

Отметим, что Бурятия с озером Байкал пользуются большой популярностью у туристов. Туризм в экономике республики занимает одну из ведущих позиций.

Новости путешествий,Алексей Цыденов,
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