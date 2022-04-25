Бурятия получит 300 млн на создание быстровозводимых гостиниц

По информации правительства Бурятии, республика получит 300 млн рублей на строительство не менее 15 быстровозводимых гостиниц на 400 мест. Как отметил глава республики Алексей Цыденов, опыт быстровозводимых объектов активно используется в сфере здравоохранения.

Быстровозводимые гостиницы будут полноценными, теплыми зданиями, в которых смогут разместиться сотни туристов.

Также в республике предусмотрены субсидии для бизнесменов в сфере туризма. В 2022 году объем финансирования отрасли составит 15,1 млн рублей. Отдельные субсидии на общую сумму 40 млн рублей предусмотрены на проведение благоустройства территорий, которые прилегают к зонам туристского показа.