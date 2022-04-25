Каждый пятый россиянин не планирует идти в отпуск этим летом

Отказаться от летнего отпуска планирует каждый пятый житель России, при этом третья часть населения станы намерена отдохнуть в этот период. Об этом свидетельствуют данные исследования, которое провели компания «Росгосстрах» и банк «Открытие».

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При этом только 21 процент жителей выразили уверенность, что их планы на отпуск воплотятся. Еще 33 процента респондентов хотели бы отдохнуть летом, однако не уверены, что смогут это сделать.

— Еще 26 процентов не планируют летний отпуск, потому что слишком много неопределенности, а 20 процентов сообщили, что не собираются в отпуск этим летом, — отмечают исследователи.