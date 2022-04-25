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53 минуты назад

Россиянин в Турции и описал цены словами «глаза на лоб полезли»

Lenta.ru

Российский турист, который отдыхал в Турции на протяжении месяца, пожаловался на высокие цены на жизнь. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «Папа в море» на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянин в Турции и описал цены словами «глаза на лоб полезли»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Путешественник поехал в Аланию самостоятельно — он уточнил, что решил не покупать путевку, а «окунуться в быт», сняв обычную квартиру. В итоге автор блога описал местные цены фразой «глаза на лоб полезли».

По словам мужчины, раньше арендовать апартаменты в Турции можно было гораздо дешевле — по сравнению с прошлым летом цены выросли в два-три раза.

«Нам повезло, мы сняли квартиру на месяц еще в январе. Большая евродвушка с шикарным видом на море нам обошлась в 35 тысяч рублей. Сейчас такая обходится больше 70 тысяч», — рассказал он.

Кроме того, россиянин удивился ценам на продукты. Например, килограмм говядины стоит 1,9 тысячи рублей, десяток самых дешевых яиц — 180 рублей, литр подсолнечного масла — 340 рублей. «Я просто обалдел!» — поразился он.

При этом цены на фрукты и овощи на базарах оказались не такими высокими. Килограмм яблок и бананов можно купить за 35 рублей, килограмм клубники — за 100-250 рублей.

В заключение блогер отметил, что для комфортной жизни в Турции понадобится как минимум 65 тысяч рублей в месяц. В сумму входит покупка необходимых продуктов, походы в кафе раз в неделю и аренда жилья.

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