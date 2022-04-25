Поток медицинских туристов хлынул в Нижегородскую область

По словам Давида Мелик-Гусейнова, сейчас усиливается межрегиональный медицинский туризм.
Более 2 тысяч пациентов из других регионов пролечилось в системе ОМС Нижегородской области за 1 квартал 2022 года. Об этом сообщил замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.
Он отметил, что в текущий период очень усиливается межрегиональный медицинский туризм. И большой поток таких медтуристов едет в Нижегородскую область.
Здесь лечат болезни ЖКТ, сердца и легких, онкологические и неврологические заболевания. Активно пользуется спросом нижегородская стоматология.
«У нас одна из самых сильных в России госстоматологий. Также начал формироваться повышенный спрос на медицинскую реабилитацию. Стабильно высоко ценятся наши хирурги, нейрохирурги, травматологи и урологи», — рассказал министр.
Замгубернатора подчеркнул, что нижегородская клиническая школа — одна из самых сильных в стране, о чем говорят практически все федеральные главные специалисты.
«Мы — один из немногих регионов, где не было бездумной оптимизации. Где уровень компетенции врачей достаточно высок, — считает Давид Мелик-Гусейнов. — Конечно, хочется, чтоб наша медицина стала ещё лучше. Станет! В этом нет сомнений».