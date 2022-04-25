Поток медицинских туристов хлынул в Нижегородскую область

«Мы — один из немногих регионов, где не было бездумной оптимизации. Где уровень компетенции врачей достаточно высок, — считает Давид Мелик-Гусейнов. — Конечно, хочется, чтоб наша медицина стала ещё лучше. Станет! В этом нет сомнений».