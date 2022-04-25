Россиянка в Египте пожаловалась на отношение «как ко второму сорту»

Россиянка отдохнула в египетской Хургаде и пожаловалась на неуважительное отношение к русскоговорящим со стороны персонала отеля. Впечатления девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам путешественницы, сотрудники гостиницы относятся к ее соотечественникам «как ко второму сорту». Она заметила, что продавцы в магазинах перестали здороваться с россиянами, а официанты в ресторанах обслуживают их в последнюю очередь.

Также читательница портала возмутилась тем, что изначально ее заселили «в самый худший номер» отеля. Он был очень маленьким, с неудобной планировкой и очень шумный из-за кондиционеров, которые располагались прямо за стенами комнаты.

За переселение у нее потребовали 200 долларов (15,4 тысячи рублей) «Я сказала, что столько наличных денег у нас нет (чем вызвала ехидную улыбку сотрудника администрации). Проблему удалось решить только после того, как я связалась с туроператором и с нами связался сам хозяин отеля», — рассказала девушка.