Отечественные отели отказались оплачивать февральские счета Booking

Российская гостиничная ассоциация и Лига малых отелей, хостелов и туристического жилья потребовали от Booking аннулировать все выставленные гостиницам счета за февраль этого года.

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В организациях заявили, что Booking прекратила свою работу в России без предупреждения, хотя обязана была известить о своем намерении российские гостиницы за 2 недели.

Председатель Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья Ольга Воинова подчеркнула, что в личном кабинете отечественных компаний на Booking были собраны сведения о клиентах за 20 лет работы. Прекратив работу в РФ, сервис не просто отключил отели от своей системы, но и заблокировал работу этого кабинета, оставив таким образом компании без данных о гостях.