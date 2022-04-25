Катер с туристами врезался в крупное морское животное у побережья Мексики

На северо-западе Мексики у побережья города Ла-Пас катер с туристами врезался в крупное морское животное, шесть человек получили травмы, передает телеканал Televisa со ссылкой на региональное управление по чрезвычайным ситуациям.

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По словам представителей ведомства, они не знают, о каком именно животном идет речь. Это мог быть горбатый кит, вес которого достигает нескольких десятков тонн, или китовая акула.