Калининградская область готовится к "туристическому аншлагу" на майские

В городах на побережье Балтийского моря уже почти не осталось свободных номеров в отелях.
Калининградская область на майские ждет рекордный поток туристов. Такой информацией поделился министр культуры и туризма самого западного региона России Андрей Ермак.
"Мы видим, какой ажиотаж ожидается на майские праздники. Уже сейчас достаточно сложно снять номер в Зеленоградске и Светлогорске, в Калининграде такая возможность пока есть ещё", - прокомментировал чиновник.
При этом Ермак указал, что в этом году серьезно изменилась глубина бронирований. Если в прошлом году туристы резервировали гостиницы за две-три недели до поездки, то сейчас - всего за пять-семь дней. Министр сравнил это с "импульсными покупками в супермаркете". Однако Янтарному краю есть что предложить российскому туристу. Это культурно-исторические, познавательные, природные и гастрономические варианты проведения отпуска.
По итогам 2021 года Калининградская область приняла почти 2 млн туристов. В этом году власти региона надеются, что показатель превысил двухмиллионный рубеж.