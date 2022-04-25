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1 час назад

Калининградская область готовится к "туристическому аншлагу" на майские

В городах на побережье Балтийского моря уже почти не осталось свободных номеров в отелях.

Калининградская область готовится к "туристическому аншлагу" на майские

Калининградская область на майские ждет рекордный поток туристов. Такой информацией поделился министр культуры и туризма самого западного региона России Андрей Ермак.

"Мы видим, какой ажиотаж ожидается на майские праздники. Уже сейчас достаточно сложно снять номер в Зеленоградске и Светлогорске, в Калининграде такая возможность пока есть ещё", - прокомментировал чиновник.

При этом Ермак указал, что в этом году серьезно изменилась глубина бронирований. Если в прошлом году туристы резервировали гостиницы за две-три недели до поездки, то сейчас - всего за пять-семь дней. Министр сравнил это с "импульсными покупками в супермаркете". Однако Янтарному краю есть что предложить российскому туристу. Это культурно-исторические, познавательные, природные и гастрономические варианты проведения отпуска.

По итогам 2021 года Калининградская область приняла почти 2 млн туристов. В этом году власти региона надеются, что показатель превысил двухмиллионный рубеж.

Новости путешествий,Андрей Ермак,
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