Тревел-эксперт рассказала о лучших спортивных лагерях для взрослых

Спортивные лагеря для взрослых – один из главных трендов туризма последних лет. От детских они отличаются разве что программой, а все остальное вплоть до режима дня и запрета на алкоголь практически то же самое. Учитывая моду на ЗОЖ и спорт, фитнес-кемпы сегодня – это туристическое комбо, куда стоит съездить хотя бы раз. Тем более что тренировками там дело обычно не ограничивается. В программе также экскурсии, прогулки и другие развлечения, а располагаются такие лагеря, как правило, в очень красивых местах. Тревел-обозреватель Екатерина Васильева рассказала, в каких локациях можно отдохнуть с пользой для здоровья. Зачем взрослому человеку в лагерь? Каждый взрослый человек хоть раз в жизни уставал до состояния "я не хочу ничего решать, а хочу спать после обеда и танцевать медляк на дискотеке". Главная фишка лагеря в том, что там вам освободят голову. Не нужно решать, что съесть на завтрак, куда пойти гулять и чем заняться вечером – все это за вас уже придумали другие люди, причем, сделали это довольно интересно. Ежедневная рутина медленно и незаметно съедает жизненные ресурсу, не оставляя сил и вдохновения на то, что давно хотелось, но никак не доходили руки. Если эту проблему целиком и полностью переложить на других людей, высвободится куча энергии, которой хватит, например, на то, чтобы втянуться в спорт. Современные фитнес-кемпы – это групповые туры по системе "все включено". Программой уже предусмотрены тренировки, питание (непременно здоровое), прогулки по достопримечательностям, вечеринки и прочее. Спортивный лагерь может быть ориентирован на тех, кто желает похудеть, бывают йога-кемпы, в некоторых программа максимально щадящая, а в других вы почувствуете себя американским спецназовцем. Однако главное, ради чего едут в фитнес-лагеря, – получить тот самый "волшебный пендель", которого не хватало, чтобы перестать откладывать спорт на очередное "завтра". Куда поехать? Фитнес-кемпы для взрослых – явление в российском туризме относительно новое, поэтому их пока немного по сравнению с теми же детскими лагерями, которые можно подобрать на любой вкус и цвет. Поэтому предлагаем четыре самые интересные программы на 2022 год. More Amore Camp More Amore известны своими детскими и семейными сменами, но с недавнего времени они решили организовать исключительно взрослую. Программа "Короли лета" – довольно расслабленная. Из спортивных тренировок много йоги, пеших прогулок и плавания в реках и озерах. Жить участники тура будут в палатках, но с комфортом и видом на горы. Помимо тренировок, планируются психологические тренинги, посиделки у костра с песнями, ночные заплывы, совместный просмотр кино и прочее. Где: Алтай Когда: 9–17 июля Сколько стоит: 125 тысяч рублей. В стоимость входит размещение в глэмпинге, питание, развлекательная программа, включая экскурсии и походы в баню. Бонус – альбом профессиональных фото и видеороликов по итогам смены. Билеты до Горно-Алтайска оплачиваются отдельно. "Будь в форме" Этот лагерь ориентирован на желающих похудеть. Спорта в программе много, но и новичкам пугаться не стоит. Каждое утро – зарядка, потом велопрогулки, походы в горы, йога, бокс или волейбол на пляже. Тренеры лагеря делают упор на здоровое питание и пешеходные прогулки, которые, как известно, короли жиросжигания. Есть отдельные программы для желающих похудеть на 3–7 килограммов и более жесткие – минус 15–30 килограммов за 22 дня. Также есть специальные программы для мужчин и щадящие – для участников 50+. Присоединиться к каждой можно после консультации со специалистами. Где: Крым, восточное побережье, поселок Береговое Когда: все лето, смены от семи дней Сколько стоит: от 22 500 рублей, в эту стоимость входит проживание в гостинице у моря, трехразовое питание, тренировки, экскурсии и одна консультация нутрициолога. Whatthefatcamp Фитнес-кемп позиционирует себя как спортивный лагерь, где вкусно кормят. В программу активного отдыха входят множество функциональных тренировок: трекинг по горам, пикники на пляже, можжевеловая сауна и хаммам, чтобы расслабиться после нагрузки. Кроме того, есть ужины на пивоварне (запрета на алкоголь здесь нет). Участников в смене обычно немного, тренерам важно подобрать для каждого посильную программу, а в процессе следить за прогрессом. Лагерь очень камерный и уютный. Многие участники возвращаются туда не один раз на новые смены. Где: Красная Поляна. Когда: ближайшая смена – 22–29 мая Сколько стоит: 59 тысяч рублей. Все включено, кроме билетов на самолет и обедов "Все выключено" Лагерь не совсем про спорт, но он привлекает тем, что первый в России с пометкой диджитал-детокс. Главное условие – в начале смены выключаются все гаджеты и прекращаются разговоры о работе и новостной повестке. Жесткого расписания в лагере нет, посещать мероприятия можно исключительно по желанию (возможно, вам просто захочется выспаться на природе). Программа насыщенная, но абсолютно вся необязательная: спортивные игры, йога, медитации, лежание на гвоздях, катание на сапбордах и вечерний покер. Еще одно важное правило: помимо выключенных гаджетов, никакого спиртного. Где: Казань, Горкинско-Ометьевский лес Когда: по мере набора группы, на сайте идет запись в лист ожидания Сколько стоит: от 10 900 рублей за трехдневную смену. Включено все, кроме проезда до Казани.