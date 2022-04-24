В тайской Паттайе ожидают резкого роста числа туристов

Туроператоры Паттайи в Таиланде рассчитывают на всплеск туризма после 1 мая, когда в стране будут введены облегченные правила въезда для путешественников. Об этом сообщает Bangkok Post.

Как заявил президент Тайской отельной ассоциации Писут Саеку, владельцы гостиниц были рады узнать, что программа "Test and Go" ("Сдай тест и въезжай") с 1 мая перестает действовать.

"Многие туристические агентства из Индии, Вьетнама, Южной Кореи и Японии уже связались с тайской отельной ассоциацией [с намерением ввозить туристов]",

- сказал Писут Саеку.

Он отметил, что несмотря на то что май - это традиционно низкий сезон для туризма в Таиланде, снятие ограничений на въезд позволит туристическим агентствам и владельцам отелей подготовиться к наплыву отдыхающих.

По словам президента ассоциации отельеров, снижение стоимости въезда в Таиланд поможет увеличить число туристов, приезжающих в мае из Индии. Что же до путешественников из Вьетнама, то их массовый въезд в страну ожидается в мае-июне.