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27 минут назад

В тайской Паттайе ожидают резкого роста числа туристов

Газета.Ru

Туроператоры Паттайи в Таиланде рассчитывают на всплеск туризма после 1 мая, когда в стране будут введены облегченные правила въезда для путешественников. Об этом сообщает Bangkok Post.

В тайской Паттайе ожидают резкого роста числа туристов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как заявил президент Тайской отельной ассоциации Писут Саеку, владельцы гостиниц были рады узнать, что программа "Test and Go" ("Сдай тест и въезжай") с 1 мая перестает действовать.

"Многие туристические агентства из Индии, Вьетнама, Южной Кореи и Японии уже связались с тайской отельной ассоциацией [с намерением ввозить туристов]",

- сказал Писут Саеку.

Он отметил, что несмотря на то что май - это традиционно низкий сезон для туризма в Таиланде, снятие ограничений на въезд позволит туристическим агентствам и владельцам отелей подготовиться к наплыву отдыхающих.

По словам президента ассоциации отельеров, снижение стоимости въезда в Таиланд поможет увеличить число туристов, приезжающих в мае из Индии. Что же до путешественников из Вьетнама, то их массовый въезд в страну ожидается в мае-июне.

С 1 мая вакцинированным туристам в Таиланде не нужно будет заранее бронировать отели и сдавать тесты на коронавирусную инфекцию на пятый день пребывания. Невакцинированных туристов обяжут сдать тесты за 72 часа до поездки или по прибытии отбыть пятидневный карантин. ПЦР-тесты при въезде в страну отменены и для тех, кто привит, и для тех, кто не прошел курс иммунизации от COVID-19.

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