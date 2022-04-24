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1 час назад

В Мексике катер с туристами врезался в крупное морское животное

ТАСС

Катер с туристами врезался в крупное морское животное у побережья города Ла-Пас в штате Нижняя Калифорния Южная на северо-западе Мексики, шесть человек получили травмы. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Televisa со ссылкой на региональное управление по чрезвычайным ситуациям.

В Мексике катер врезался в крупное морское животное
Фото: unsplash.comunsplash.com

В ведомстве указали, что не знают, о каком именно животном идет речь, отметив, что это мог быть как горбатый кит, вес которого достигает нескольких десятков тонн, так и китовая акула. На видеозаписи происшествия видно, что после удара небольшое прогулочное судно резко бросает вверх и оттуда буквально вылетают несколько человек. По меньшей мере трем пострадавшим потребовалась госпитализация.

Сведений о состоянии обитателя морских глубин обнародовано не было. Представители властей заявили о намерении провести расследование, чтобы установить обстоятельства случившегося.

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