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2 часа назад

Более 20 рейсов отменены или задержаны в аэропортах столицы

РИАМО

Вечером 24 апреля в трех аэропортах Москвы отменили или задержали 21 прилет и вылет, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Более 20 рейсов отменены или задержаны в аэропортах столицы
Фото: РИАМО, Александр КожохинРИАМО, Александр Кожохин

Во Внукове шесть рейсов задержаны, один отменен. В аэропорту Домодедово задерживаются два рейса, шесть отменили. В Шереметьеве четыре рейса задержали, два отменили.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, в этой воздушной гавани задержек и отмен нет.

Информация о задержках и отменах рейсов поступает от авиакомпаний и обслуживающих аэропорты организаций. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

Новости путешествий,Аэропорт Домодедово,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,
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