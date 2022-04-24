Более 20 рейсов отменены или задержаны в аэропортах столицы

Вечером 24 апреля в трех аэропортах Москвы отменили или задержали 21 прилет и вылет, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Фото: РИАМО, Александр Кожохин РИАМО, Александр Кожохин

Во Внукове шесть рейсов задержаны, один отменен. В аэропорту Домодедово задерживаются два рейса, шесть отменили. В Шереметьеве четыре рейса задержали, два отменили.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, в этой воздушной гавани задержек и отмен нет.