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33 минуты назад

Метки Apple помогли вернуть потерянный багаж

Ferra.ru

Метки Apple AirTag предназначены для поиска потерянных вещей, но опыт их использования показал, что они могут применяться также для слежки и даже кражи. На этот раз однако в сети рассказали о положительном примере использования брелоков.

Метки Apple помогли вернуть потерянный багаж
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Мужчина по имени Эллиот Шарод (Elliot Sharod) и его жена возвращались в Великобританию из Южной Африки. Их рейс изменили и в итоге, когда они вернулись домой в Великобританию, выяснилось, что их багаж утерян. К счастью, Шарод положил в сумки метки AirTag, чтобы отслеживать их местоположение на карте на протяжении всего путешествия.

Приложение Find My показало, что багаж отправился во Франкфурт и так и не добрался до Лондона. Пара летела рейсом Aer Lingus, и авиакомпания заявила, что потерянные сумки будут доставлены на домашний адрес Шарода. Однако только две из трёх сумок приехали домой.

К счастью, у мужчины всё ещё был козырь в рукаве благодаря AirTag. Он сделал для авикомпании презентацию со скриншотами, на которых было видно местоположение сумки. Теперь мужчина ждёт возвращения багажа.

Новости путешествий,Apple,
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