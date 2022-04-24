Метки Apple помогли вернуть потерянный багаж

Метки Apple AirTag предназначены для поиска потерянных вещей, но опыт их использования показал, что они могут применяться также для слежки и даже кражи. На этот раз однако в сети рассказали о положительном примере использования брелоков.

Мужчина по имени Эллиот Шарод (Elliot Sharod) и его жена возвращались в Великобританию из Южной Африки. Их рейс изменили и в итоге, когда они вернулись домой в Великобританию, выяснилось, что их багаж утерян. К счастью, Шарод положил в сумки метки AirTag, чтобы отслеживать их местоположение на карте на протяжении всего путешествия.

Приложение Find My показало, что багаж отправился во Франкфурт и так и не добрался до Лондона. Пара летела рейсом Aer Lingus, и авиакомпания заявила, что потерянные сумки будут доставлены на домашний адрес Шарода. Однако только две из трёх сумок приехали домой.