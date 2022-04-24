Россияне перестали покупать роскошные туры

Спрос на элитные заграничные поездки в турфирмах снизился на 60% по сравнению с этим же периодом в 2022 году. Об этом сообщил «Коммерсант FM» со ссылкой на слова представителей туристической сферы.

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Снижение популярности таких туров объясняют санкциями и сложностью перевода денег. К тому же, теперь до курорта приходится лететь с пересадками, тратя уйму времени.

Самостоятельно организовать себе роскошный отдых стало почти невозможно, отмечает Артур Мурадян, гендиректор туроператора Space Travel. Отели и фирмы с трудом принимают платежи даже от юридических лиц из России, и чем выше сумма перевода, тем больше шанс, что его отправят обратно.

По словам Мурадяна, зарубежные банки и компании не хотят рисковать и связываться с деньгами из России. Проблемы возникают с самим перелётом в страну, где располагается курорт. Многие авиакомпании не желают работать в России, а цены на первый класс существенно выросли.

«Первый класс есть только у Emirates на их больших Airbus двухпалубных или Boeing 777. Они выполняют 1–2 рейса, то есть не каждый день даже. Стоимость первого класса "туда-обратно" на майские порядка 1,4 млн на Emirates»,

— заявил Кирилл Левадный, управляющий партнер сервиса «Консьерж».

С оплатой на местах тоже не всё гладко. Светлана Васильева, гид из Дубая, рассказала, что UnionPay работает не везде и россияне начинают всерьёз рассматривать вариант с криптовалютой.

«Появились обмены валют, где можно поменять рубли на дирхамы, но курс очень невыгодный»,