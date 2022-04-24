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2 часа назад

Китай в скором времени откроет границы для российских туристов

runews24.ru

Директор ассоциации туроператоров по выездному туризму «Турпомощь» Александр Осауленко отметил, что специалисты из туристской сферы в Китае уже сейчас активизировались, это хороший признак. Представители страны рассчитывают, что турпоток будет восстановлен в кратчайшие сроки, что будет выгодно для всех, сообщает PRIMPRESS.

Китай в скором времени откроет границы для российских туристов
Фото: runews24.rurunews24.ru

По прогнозам Осауленко, к середине года должен возобновиться поток туристов из КНР в Россию, бывший привычным до пандемии. В этот раз должен возникнуть и ответный – из РФ в Китай.

Подготовка к процессу проходит уже сейчас, несмотря на новую вспышку COVID-19 в КНР.

Новости путешествий,Александр Осауленко,
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