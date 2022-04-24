Китай в скором времени откроет границы для российских туристов

Директор ассоциации туроператоров по выездному туризму «Турпомощь» Александр Осауленко отметил, что специалисты из туристской сферы в Китае уже сейчас активизировались, это хороший признак. Представители страны рассчитывают, что турпоток будет восстановлен в кратчайшие сроки, что будет выгодно для всех, сообщает PRIMPRESS.

Фото: runews24.ru runews24.ru

По прогнозам Осауленко, к середине года должен возобновиться поток туристов из КНР в Россию, бывший привычным до пандемии. В этот раз должен возникнуть и ответный – из РФ в Китай.