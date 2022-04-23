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45 минут назад

В Израиле смягчили коронавирусные ограничения

Мира Маркина

Стало известно, что в Израиле отменено требование носить защитные маски в помещениях. О решение канцелярии премьер-министра и нюансах, с ним связанным, сообщает газета The Times of Israel.

В Израиле смягчили коронавирусные ограничения
Фото: unsplash.comunsplash.com

В местах с высоким потенциалом заражения COVID-19 правило ношения масок сохраняется. К этой категории отнесены больницы, дома престарелых, роддома. Во время авиаперелета также необходимо иметь при себе маску. Решение властей не относится и к людям, которые находятся в пути к месту прохождения карантина.

Ранее мы рассказывали о решении снять часть коронавирусных ограничений на въезд иностранных туристов в Португалию.

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