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2 часа назад

Египет собрался разрешить оплату в рублях за отели

Lenta.ru

Египет изучает возможность оплаты отелей на курортах страны российскими компаниями в рублях, если нельзя сделать это в долларах, пишет ТАСС со ссылкой на председателя управляющего комитета Палаты гостиничного бизнеса арабской республики Аляа Акыль.

Египет собрался разрешить оплату в рублях за отели
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Обсуждается предложение разрешить российским компаниям погашать свои финансовые обязательства перед египетскими отелями в российских рублях, отметил он. Акыль также надеется на скорейшее восстановление прежних объемов российского туризма на египетские курорта.

Заполняемость отелей на красноморcких курортах Египта рухнула до 35-40 процентов в последнее время. На фоне этого туристические компании собираются пересматривать свои маркетинговые программы.

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