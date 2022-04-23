Египет собрался разрешить оплату в рублях за отели

Египет изучает возможность оплаты отелей на курортах страны российскими компаниями в рублях, если нельзя сделать это в долларах, пишет ТАСС со ссылкой на председателя управляющего комитета Палаты гостиничного бизнеса арабской республики Аляа Акыль.

Обсуждается предложение разрешить российским компаниям погашать свои финансовые обязательства перед египетскими отелями в российских рублях, отметил он. Акыль также надеется на скорейшее восстановление прежних объемов российского туризма на египетские курорта.