В Армении открыли памятник Александру Пушкину

"Акоп Аршакян в своем приветственном слове подчеркнул, что открытие памятника свидетельствует о культурных связях, богатых традициях и тесных дружеских отношениях между Арменией и Россией. Он выразил уверенность, что творчество Пушкина является объектом всемирного наследия, а в его честь установлены памятники во многих городах мира. В Армении установлены памятники в Ереване, Гюмри и Степанаване", — говорится в сообщении.