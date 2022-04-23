В Армении открыли памятник Александру Пушкину

В Армении открыли памятник Пушкину в честь 30-летия дипотношений между Ереваном и Москвой.
Вице-спикер армянского парламента Акоп Аршакян, члены армяно-российского межпарламентского совета, представители дипкорпусов Армении и России в пятницу приняли участие в церемонии открытия памятника Александру Пушкину. Об этом сообщила пресс-служба парламента Армении.
Данная инициатива приурочена к 30-летию установления дипломатических отношений между Ереваном и Москвой.
"Акоп Аршакян в своем приветственном слове подчеркнул, что открытие памятника свидетельствует о культурных связях, богатых традициях и тесных дружеских отношениях между Арменией и Россией. Он выразил уверенность, что творчество Пушкина является объектом всемирного наследия, а в его честь установлены памятники во многих городах мира. В Армении установлены памятники в Ереване, Гюмри и Степанаване", — говорится в сообщении.
По словам Акопа Аршакяна, открытие памятника "великому сыну России является ярким свидетельством многовековых традиций дружбы и взаимопонимания, сложившихся между нашими народами".
Памятник поэту открыт по дороге из города Ванадзор в Ташир, в месте, которое называется Пушкинский перевал.