Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+22° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
2 часа назад

Египет изучает вопрос оплаты отелей турфирмами из России в рублях

Российская Газетаиещё 4

Председатель управляющего комитета Палаты гостиничного бизнеса Египта Аляа Акыль сообщил, что арабская республика изучает вопрос оплаты гостиниц на курортах страны туроператорами из России в рублях.

Египет изучает вопрос оплаты отелей турфирмами из России в рублях
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Он рассказал, что минфин страны в координации с туристическими властями обсуждает предложение разрешить российским компаниям погашать свои финансовые обязательства перед египетскими отелями в рублях в случае, если оплата в долларах невозможна.

Акыль, чьи слова передает ТАСС, сообщил, что ожидает окончательного решения по этому вопросу. Он также выразил надежду на скорейшее восстановление прежних объемов российского турпотока в Египет с возобновлением авиасообщения. Сейчас загрузка отелей на красноморcких курортах упала до 35-40%.

В середине апреля стало известно о скором возобновлении продажи туров в Египет. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. Она уточнила, что начало туристического сезона она уже обсудила с министром туризма и древностей Египта господином Эль-Энани. Он подтвердил, что Egypt Air возобновляет рейсы между нашими странами.

Новости путешествий,Зарина Догузова,EgyptAir,Ростуризм,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители