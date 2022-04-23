Египет изучает вопрос оплаты отелей турфирмами из России в рублях

Председатель управляющего комитета Палаты гостиничного бизнеса Египта Аляа Акыль сообщил, что арабская республика изучает вопрос оплаты гостиниц на курортах страны туроператорами из России в рублях.

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Он рассказал, что минфин страны в координации с туристическими властями обсуждает предложение разрешить российским компаниям погашать свои финансовые обязательства перед египетскими отелями в рублях в случае, если оплата в долларах невозможна.

Акыль, чьи слова передает ТАСС, сообщил, что ожидает окончательного решения по этому вопросу. Он также выразил надежду на скорейшее восстановление прежних объемов российского турпотока в Египет с возобновлением авиасообщения. Сейчас загрузка отелей на красноморcких курортах упала до 35-40%.