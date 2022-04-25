Горнолыжный курорт Шерегеш за зимний сезон посетили 2 млн туристов

"Шерегеш активно развивается. Наша задача - сделать его круглогодичным курортом мирового уровня. Уже сейчас он входит в топ самых популярных горнолыжных курортов России, только за этот зимний сезон его посетили более 2 млн человек. Надо сделать Горную Шорию привлекательной для туристов и летом. Для этого мы активно развиваем инфраструктуру курортной зоны, решаем вопросы водоснабжения, транспортной доступности. Важно, что увеличение турпотока принесет большое количество налоговых поступлений в регион, которые будут направлены на создание социальной инфраструктуры", - сообщил Сергей Цивилев.

Как пояснили ТАСС в министерстве туризма и молодежной политики Кузбасса, в этом сезоне число посещений увеличилось примерно на 80 тыс. в сравнении с прошлым.

Шерегеш - один из самых популярных горнолыжных курортов в Сибири, он находится на юге Кемеровской области. Развитие курорта поддержано правительством РФ. До 2024 года региону будет выделено 3,2 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию инфраструктурных проектов в Шерегеше - строительство дорог, модернизацию коммунальных сетей. Это позволит построить новые гостиницы и горнолыжные трассы, чтобы увеличить турпоток. Объем частных инвестиций в развитие курорта до 2030 года оценивается в сумму около 150 млрд рублей. На сегодня все инвесторы подтвердили готовность строительства новых отелей, подъемников и другой инфраструктуры, несмотря на санкции.