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1 час назад

Более двух миллионов туристов посетили Шерегеш за зимний сезон

Большая Азияиещё 1

Горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области за прошедший зимний сезон посетили 2 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса со ссылкой на главу региона Сергея Цивилева.

Горнолыжный курорт Шерегеш за зимний сезон посетили 2 млн туристов
Фото: Большая АзияБольшая Азия

Зимний сезон Шерегеш открыл первым среди всех горнолыжных курортов России - 13 ноября прошлого года. В субботу 23 апреля зимний горнолыжный сезон закрылся.

"Шерегеш активно развивается. Наша задача - сделать его круглогодичным курортом мирового уровня. Уже сейчас он входит в топ самых популярных горнолыжных курортов России, только за этот зимний сезон его посетили более 2 млн человек. Надо сделать Горную Шорию привлекательной для туристов и летом. Для этого мы активно развиваем инфраструктуру курортной зоны, решаем вопросы водоснабжения, транспортной доступности. Важно, что увеличение турпотока принесет большое количество налоговых поступлений в регион, которые будут направлены на создание социальной инфраструктуры", - сообщил Сергей Цивилев.

Как пояснили ТАСС в министерстве туризма и молодежной политики Кузбасса, в этом сезоне число посещений увеличилось примерно на 80 тыс. в сравнении с прошлым.

Шерегеш - один из самых популярных горнолыжных курортов в Сибири, он находится на юге Кемеровской области. Развитие курорта поддержано правительством РФ. До 2024 года региону будет выделено 3,2 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию инфраструктурных проектов в Шерегеше - строительство дорог, модернизацию коммунальных сетей. Это позволит построить новые гостиницы и горнолыжные трассы, чтобы увеличить турпоток. Объем частных инвестиций в развитие курорта до 2030 года оценивается в сумму около 150 млрд рублей. На сегодня все инвесторы подтвердили готовность строительства новых отелей, подъемников и другой инфраструктуры, несмотря на санкции.

Новости путешествий,Сергей Цивилев,Правительство РФ,
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