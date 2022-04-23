Пробуждение «Самсона»: в Петергофе заработали фонтаны

Верная примета весны: заработали знаменитые фонтаны Петергофа. Великолепный комплекс был запущен Петром Первым три века назад. Юбилею русского императора и посвящен этот сезон. На его открытии побывала корреспондент телеканала «МИР 24» Ирина Мокрецова.

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Первым после зимы просыпается «Самсон» – самый известный и самый большой фонтан Петергофа. Вода бьет из золоченой пасти льва на 20 метров в высоту. Это единственный фонтан парка, точка управления которым находится не под землей, а на ней.

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«Такова особенность системы. Мы берем воду прямо с этой точки, в то время как для остальных фонтанов вода поступает от Большого дворца. То есть она преодолевает несколько сотен метров», – рассказал фонтанный мастер музея-заповедника «Петергоф» Александр Корсаков.

У остальных рычаги спрятаны в гротах. Этот отвечает за Большой каскад. Воду запускают в систему каскада при помощи рулевых колес.

«Мы можем благодаря вот таким задвижкам, таким вентилям создавать определенную геометрию фонтанных струй. То есть мы можем выстраивать фонтан одинаково по высоте, опускать его в зависимости от ветра, от погоды», – пояснил мастер.

Всего жизнь фонтанов обеспечивают 60 километров труб. Большинство – современные. А как трубы выглядели в XVIII веке, можно увидеть в музее. Когда-то они были деревянные, потом чугунные. В те, что диаметром побольше, когда-то залезали сыновья рабочих и чистили трубы изнутри.

Каждую зиму сотрудники проводят плановый ремонт. С трубами, даже историческими, проблем не возникает.

«Им ничего не делается. У нас в основном страдают стыки фонтанных труб. Так как выполнены из свинцовых соединений и с прокладками из бычьей кожи. И, конечно, нам сейчас бычью кожу, таких прокладок, уже не сделать. Мы используем современную материалы», – рассказал заведующий отделом фонтанов и гидротехнических сооружений музея-заповедника «Петергоф» Андрей Бирюков.

Всего в нижнем парке Петергофа более 150 фонтанов. Система по-прежнему работает без насосов, только за счет перепада высот, как когда-то задумал сам Петр Первый.