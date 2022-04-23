Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+18° в 
USD 73.50EUR 80.02
Войти в почту
1 час назад

Авиабилеты летом подорожают из-за разницы спроса и предложения

Мир новостей

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова рассказала, что развитие событий говорит о том, что в летний период авиабилеты станут дороже, поскольку спрос на них вырастет, а предложение в нынешних условиях уже сокращается.

Россиян предупредили о подорожании авиабилетов
Фото: Мир новостейМир новостей

В то же время, как подчеркнула эксперт, увеличатся затраты авиаперевозчиков буквально на все — начиная с авиакеросина и заканчивая обслуживанием техники.

Воронкова пояснила, что сейчас ситуация очень нестабильна. Практически каждый день объявляется о введении новых санкций в отношении РФ, разных секторов экономики, отраслей и компаний. Это, безусловно, отражается на любом рынке. По ее мнению, в лучшем случае цены на авиабилеты вырастут в соответствии с уровнем потребительской инфляции, пишет РИА Новости.

Она обратила внимание, что всего за первые 8 дней апреля авиабилеты в эконом-классе стали дороже на 10,57%. Специалист добавила, что для стабилизации ситуации на внутренние рейсы могут «перекинуть» самолеты, которые сейчас не могут летать за рубеж.

Также Воронкова считает, что государство может объявить новые меры по поддержке авиакомпаний.

Новости путешествий,Елена Воронкова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители