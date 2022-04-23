Россиян предупредили о подорожании авиабилетов

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова рассказала, что развитие событий говорит о том, что в летний период авиабилеты станут дороже, поскольку спрос на них вырастет, а предложение в нынешних условиях уже сокращается.
В то же время, как подчеркнула эксперт, увеличатся затраты авиаперевозчиков буквально на все — начиная с авиакеросина и заканчивая обслуживанием техники.
Воронкова пояснила, что сейчас ситуация очень нестабильна. Практически каждый день объявляется о введении новых санкций в отношении РФ, разных секторов экономики, отраслей и компаний. Это, безусловно, отражается на любом рынке. По ее мнению, в лучшем случае цены на авиабилеты вырастут в соответствии с уровнем потребительской инфляции, пишет РИА Новости.
Она обратила внимание, что всего за первые 8 дней апреля авиабилеты в эконом-классе стали дороже на 10,57%. Специалист добавила, что для стабилизации ситуации на внутренние рейсы могут «перекинуть» самолеты, которые сейчас не могут летать за рубеж.
Также Воронкова считает, что государство может объявить новые меры по поддержке авиакомпаний.