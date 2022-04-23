Россиян предупредили о подорожании авиабилетов

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова рассказала, что развитие событий говорит о том, что в летний период авиабилеты станут дороже, поскольку спрос на них вырастет, а предложение в нынешних условиях уже сокращается.

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В то же время, как подчеркнула эксперт, увеличатся затраты авиаперевозчиков буквально на все — начиная с авиакеросина и заканчивая обслуживанием техники.

Воронкова пояснила, что сейчас ситуация очень нестабильна. Практически каждый день объявляется о введении новых санкций в отношении РФ, разных секторов экономики, отраслей и компаний. Это, безусловно, отражается на любом рынке. По ее мнению, в лучшем случае цены на авиабилеты вырастут в соответствии с уровнем потребительской инфляции, пишет РИА Новости.

Она обратила внимание, что всего за первые 8 дней апреля авиабилеты в эконом-классе стали дороже на 10,57%. Специалист добавила, что для стабилизации ситуации на внутренние рейсы могут «перекинуть» самолеты, которые сейчас не могут летать за рубеж.